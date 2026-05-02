«Одесская Хатынь» ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом. А зло, не встречая отпора, имеет свойство разрастаться, отравлять и захлестывать все вокруг", — написал Аксенов.
Преступление украинских неонацистов в Одессе осталось безнаказанным и в результате выросло в еще большую трагедию — чудовищные обстрелы Донецка и российских регионов, когда преступники без разбора бьют по жилым кварталам.
«Но, как говорят, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно», — отметил Аксенов. Никто из преступников не уйдет от возмездия. Часть из них уже уничтожена, другие неотвратимо отправятся вслед за ними.
«Нет никаких сомнений, что по заслугам получит каждый подонок. И что русский солдат отправит выползший из гроба нацизм обратно в могилу — теперь уже навсегда», — написал глава Крыма.
2 мая 2014 года в подожженном украинскими нацистами Доме профсоюзов Одессы погибли 42 человека. Еще шесть человек были убиты нацистами на улицах города. Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что акция убийства пророссийских активистов в Одессе была тщательно спланирована и осуществлена людьми, пришедшими к власти на Украине в результате государственного переворота. Медведчук назвал их имена.