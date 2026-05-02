СК выясняет обстоятельства ДТП с перевернувшейся скорой в Южноуральске

Следователи СК России устанавливают обстоятельства ДТП с машиной скорой помощи в Южноуральске. Поводом для проверки стала публикация в социальных сетях, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, водитель скорой ехал по улице Советской Армии со включённым звуковым сигналом. Проблесковые маячки не работали. На перекрёстке он выехал на красный свет и столкнулся с легковушкой. После этого скорая врезалась в грузовик, стоявший на обочине, и несколько раз перевернулась.
В результате аварии водитель скорой помощи и два фельдшера получили травмы разной степени тяжести. Всех троих госпитализировали в больницу. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.
Следователи организовали проверку по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. В рамках разбирательства уже запрошены документы о техническом состоянии скорой помощи перед выездом на линию, а также о прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра. Назначен ряд судебных экспертиз.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины и условия, которые привели к ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.