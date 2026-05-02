Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка 7 лет на реке Кан

В Канском районе возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 7-летнего мальчика, который упал в реку Кан во время игры на прибрежных бревнах.

В Красноярском крае правоохранительные органы начали расследование обстоятельств трагедии, произошедшей с несовершеннолетним. Следственный отдел по Канскому ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел днем 1 мая 2026 года в окрестностях села Бражное. По данным следствия, двое детей гуляли на берегу реки Кан. Мальчики вышли на прибитые к берегу бревна и начали прыгать с одного на другое. В ходе этой опасной игры семилетний ребенок сорвался в воду и утонул.

В настоящий момент спасатели продолжают поисковые мероприятия на реке. Следователи проводят необходимые действия для установления всех деталей и фактических обстоятельств случившегося.