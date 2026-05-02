Калининградский аэропорт вернулся к нормальной работе

Введенные Росавиацией ограничения на полеты в эксклав и из него действовали почти пять часов.

Росавиация сняла ограничения на полеты в Калининград и из него. Уведомление об этом было ведомственной пресс-службой опубликовано в мессенджере MAX в 10.40 по московскому времени.

Вынужденная мера была принята в связи с объявленным сегодня в шесть часов утра режимом «Беспилотная опасность» в воздушном пространстве Ленинградской области. Как известно, в настоящее время через нее осуществляются все перелеты между Калининградской областью и остальной территорией России. Ограничение привело к задержкам на время от одного до трех часов в общей сложности 19 авиарейсов.

В настоящий момент калининградский аэропорт «Храброво» вернулся к функционированию в штатном режиме.

