«Зачем — объяснить не могу»: раскаялся похититель кулича в Волжском — видео

За почти детективной историей с похищением части пасхального арт-объекта в Волжском следили многие в Волгоградской области. Сначала о случившемся сообщили в городской администрации. После стало известно: кража попала на видео.
На кадрах видно, как неизвестный подошел к композиции, поднял один из четырёх куличей, перенес его через проезжую часть проспекта Ленина сначала на одну сторону дороги, затем — на другую и исчез в неизвестном направлении.
Многие тогда предположили, что это шалости подростков. Однако накануне стало известно — забавлялся таким образом вполне великовозрастный горожанин.
Когда мужчину задержали, он пояснил: 28 апреля примерно в пять утра он шёл после ночного застолья по проспекту Ленина и увидел арт-объект, состоящий из двухметрового пасхального яйца и четырёх метровых куличей.
«Зачем я его забрал — свой поступок объяснить не могу», — признался волжанин на камеру. Он раскаялся и попросил прощения у всех, кого обидел.
В региональной полиции подтвердили, что в настоящий момент злоумышленник задержан. От прохождения медосвидительствования он отказался. На него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что голубоглазого волжанина разыскивают под Волгоградом с середины апреля.