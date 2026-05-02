Под Краснокамском в огне пожара дачного дома погибли два человека

Трагедия произошла поздним вечером 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

Краевое МЧС сообщило о трагедии в деревне Алешино Краснокамского округа. При ликвидации пожара в дачном доме газодымозащитники обнаружены тела погибших мужчины и женщины.

Сообщение о пожаре поступило 1 мая в 21:52. К месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 23 человек. Пожарные приступили к ликвидации открытого горения на площади 20 кв. метров.

Локализовать пожар удалось в 22:11, ликвидировать горение — в 22:41. Причина пожара устанавливает дознаватель МЧС.

За прошедшие сутки 1 мая пожарно-спасательные подразделения МЧС на территории региона ликвидировали 15 пожаров. Для ликвидации последствий ДТП сотрудники ведомства привлекались шесть раз. На отдых за город отправились 43 зарегистрированные туристские группы.

Под Пермью огнеборцы также ликвидировали первый в наступившем пожароопасном сезоне лесной пожар. Его ликвидировали в течение суток в Пермском лесничестве.

