Дедушка из Дзержинска отправил мошенникам более 8,5 млн рублей

Очередной жертвой телефонных аферистов стал 78-летний житель Дзержинска. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Пенсионеру позвонили незнакомцы и назвались правоохранителями. Собеседники напугали горожанина несанкционированными операциями, которые якобы совершаются с его сбережениями, и убедили перевести все деньги на «безопасные счета». В результате доверчивый дедушка снял накопления, занял у родственников и отправил мошенникам 8 551 750 рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных лиц», — отмечается в опубликованном сообщении.