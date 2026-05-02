Дедушка из Дзержинска отправил мошенникам более 8,5 млн рублей

Очередной жертвой телефонных аферистов стал 78-летний житель Дзержинска.

Очередной жертвой телефонных аферистов стал 78-летний житель Дзержинска. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пенсионеру позвонили незнакомцы и назвались правоохранителями. Собеседники напугали горожанина несанкционированными операциями, которые якобы совершаются с его сбережениями, и убедили перевести все деньги на «безопасные счета». В результате доверчивый дедушка снял накопления, занял у родственников и отправил мошенникам 8 551 750 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных лиц», — отмечается в опубликованном сообщении.