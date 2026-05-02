В Прикамье из-за кишечной инфекции на два месяца закрыли кафе «Гриззли»

Кафе «Гриззли» в Лысьве закрыли на два месяца из-за кишечной инфекции, рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
Специалисты Роспотребнадзора провели в заведении внеплановую проверку. Поводом для неё стали массовые обращения местных жителей в медучреждения после посещения кафе. У пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию.
«В точке общепита выявили множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил. А проведённые лабораторные анализы показали наличие в готовой продукции ДНК сальмонелл. Кроме того, выяснилось, что в кафе принимали сырьё без маркировки и сопроводительных документов. Более того, продовольственные компоненты здесь хранили вместе с готовыми блюдами», — рассказали представители Пермского краевого суда.
Среди прочих недостатков в заведении выявили и другие. К примеру, оказалось, что работники кафе использовали при готовке и оформлении блюд немаркированный разделочный инвентарь, а в холодильниках не было контрольных термометров. Проверяющие также нашли нарушения и в организации медосмотров персонала точки общепита.
Во время судебного заседания владелец кафе полностью признал вину и пообещал устранить все нарушения. Для этого он планирует брать консультации у специалистов Роспотребнадзора. Адвокат предпринимателя уточнил, что часть выявленных в заведении недостатков уже устранили, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
«Во время судебного разбирательства представитель Роспотребнадзора настаивал на жёстких мерах. Он подчеркнул, что для полного устранения всех замечаний потребуется от 45 до 60 дней», — уточнили в Пермском краевом суде.
Суд принял решение приостановить деятельность кафе на 60 суток. Решение в законную силу пока не вступило. На то, чтобы его обжаловать, у предпринимателя есть 10 дней.
