Причастным к сожжению 17 гектаров леса под Красноярском стал 56-летний турист

Полиция задержала туриста, который устроил пожар на Есауловской петле.

Источник: Комсомольская правда

Причастным к сожжению 17 гектаров леса под Красноярском стал 56-летний турист. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

Напомним, что накануне, 1 мая, на смотровую площадку на Есауловской петле приехала организованная группа туристов. Один из них, видимо, на эмоциях, выпустил с обрыва три сигнальных фаера. В жаркую и сухую погоду, да еще в условиях ветра — из искры загорелось пламя. Тушили лесной пожар больше суток, вручную, так как здесь высокие скалы и обрывы.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили причастного к пожару. Им оказался житель Красноярска 1970 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, — сообщила Ирина Волк.

Полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение.

Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше