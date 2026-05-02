Причастным к сожжению 17 гектаров леса под Красноярском стал 56-летний турист

Напомним, что накануне, 1 мая, на смотровую площадку на Есауловской петле приехала организованная группа туристов. Один из них, видимо, на эмоциях, выпустил с обрыва три сигнальных фаера. В жаркую и сухую погоду, да еще в условиях ветра — из искры загорелось пламя. Тушили лесной пожар больше суток, вручную, так как здесь высокие скалы и обрывы.