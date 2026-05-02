Мужчина погиб во время страшного пожара в Нижегородской области

На улице Тельмана на Бору сгорел частный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пламя на площади в 100 кв. метров тушили 17 пожарных при помощи пяти единиц техники. К несчастью, в огне погиб мужчина 1969 года рождения.
В настоящий момент дознаватели МЧС России выясняют точную причину возгорания.
