Уголовное дело по факту смерти пациента стоматологии начали в Астане

«По факту смерти 20-летнего жителя столицы проводится досудебное расследование. В настоящее время назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба департамента полиции города Астаны.
По данным СМИ, молодой мужчина скончался после инъекции, сделанной в стоматологической клинике.
Отмечается, что в социальных сетях распространяется информация о возможном нарушении процедуры, в том числе отсутствии аллергопробы перед введением препарата.
Указывается, что, по неподтвержденным данным, после укола у пациента начались судороги и состояние резко ухудшилось.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.