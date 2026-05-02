Уголовное дело по факту смерти пациента стоматологии начали в Астане

Астана. 2 мая. КазТАГ — Досудебное расследование начато по факту смерти пациента после медицинской процедуры в одной из частных стоматологий столицы, передает корреспондент агентства.

«По факту смерти 20-летнего жителя столицы проводится досудебное расследование. В настоящее время назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба департамента полиции города Астаны.

По данным СМИ, молодой мужчина скончался после инъекции, сделанной в стоматологической клинике.

Отмечается, что в социальных сетях распространяется информация о возможном нарушении процедуры, в том числе отсутствии аллергопробы перед введением препарата.

Указывается, что, по неподтвержденным данным, после укола у пациента начались судороги и состояние резко ухудшилось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.