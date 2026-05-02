Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области обломками сбитых БПЛА повреждены кровли частных домов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили пять БПЛА в Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет, обломками дронов частично повреждены кровли нескольких частных домов и автомобили, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Источник: РИА "Новости"

«На текущий момент сбито еще 5 БПЛА. Разрушений и повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал. Зафиксированы частичные повреждения кровли нескольких частных домов и гражданских автотранспортных средств. На местах падений обломков беспилотников работают экстренные службы», — написал он в «Максе».

По данным главы региона, в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше