В Амстердаме попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»

ГААГА, 2 мая. /ТАСС/. Неизвестные мужчины в черных масках попытались сорвать ежегодную акцию памяти «Бессмертный полк» в Амстердаме. Как передает корреспондент ТАСС, они скандировали неонацистские лозунги и преследовали участников шествия.

Источник: Getty Images For Unsplash+

Несмотря на это, участникам мероприятия удалось пронести портреты Героев Великой Отечественной войны по центральным улицам города в сопровождении полиции. Злоумышленники, выкрикивавшие неонацистские и русофобские лозунги, держали в руках плакаты с кощунственными надписями и карикатурами, а также пытались вклиниться в шествие и помешать ему. При этом большинство из них носили черные маски и уворачивались от камер.

