Крупный пожар в торговом центре Искитима полностью ликвидирован

Ликвидация пожара в ТЦ «Апельсин» осложнялась высокой температурой, большой площадью, наличием крупного объема товара внутри здания.
Всего на борьбу с огнем привлекали 108 человек личного состава, 35 единиц спецтехники. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров.
Пожарные расчеты работали по двум участкам. Для бесперебойной подачи воды осуществлялся подвоз от ближайших гидрантов. Проложены магистральные линии от пожарного поезда. К авиамониторингу и разведке местности подключили беспилотники. Для координации группировки на месте происшествия развернули штаб пожаротушения, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Причину и обстоятельства ЧП предстоит установить дознавателям МЧС России. Ведомственную проверку начала Искитимская межрайонная прокуратура.
Сообщение о возгорании здания на Ленинградской улице поступило поздно вечером 1 мая. К моменту прибытия первых подразделений крыша была полностью охвачена пламенем. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В 02:21 по местному времени пожар был локализован, в 04:07 (00:07 мск) — ликвидировано открытое горение.
Пострадавших в результате происшествия нет.