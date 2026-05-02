Женщину спасли из горевшей квартиры в Минске, мужчину нашли погибшим

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Работники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли женщину на пожаре в Минске, сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о задымлении в подъезде многоквартирного дома на улице Максима Танка в Минске поступила спасателям в субботу. Прибыв на место, сотрудники увидели загорание имущества в одной из квартир на пятом этаже.

«В коридоре на полу спасатели нашли женщину. При помощи маски для спасаемого ее вывели из опасной зоны и передали прибывшим медицинским работникам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенную женщину доставили в больницу.

В комнате, где произошло возгорание, сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.

Спасатели ликвидировали пожар. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В МЧС уточнили, что на место происшествия выезжали восемь единиц техники.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше