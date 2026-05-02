Женщину спасли из горевшей квартиры в Минске, мужчину нашли погибшим

Информация о задымлении в подъезде многоквартирного дома на улице Максима Танка в Минске поступила спасателям в субботу. Прибыв на место, сотрудники увидели загорание имущества в одной из квартир на пятом этаже.
«В коридоре на полу спасатели нашли женщину. При помощи маски для спасаемого ее вывели из опасной зоны и передали прибывшим медицинским работникам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасенную женщину доставили в больницу.
В комнате, где произошло возгорание, сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.
Спасатели ликвидировали пожар. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В МЧС уточнили, что на место происшествия выезжали восемь единиц техники.