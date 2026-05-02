В Петербурге сын ударил приятеля ножом за романтический интерес к матери

Как собщает Фонтанка, со ссылкой на местный следственный комитет, во Фрунзенском районе Петербурга двое приятелей поссорились. Все случилось в салоне машины на Софийской улице. Там мужчины сидели и вспоминали разные истории. Одной из них вспомнил эпизод, когда его 54-летний товарищ стал оказывать романтические знаки внимания его матери. В тот вечер все закончилось скандалом. А в машине Петербурга разъяренный сын схватился за нож.