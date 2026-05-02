Водитель погиб в ДТП на трассе Омск — Тара после опрокидывания автомобиля

Сегодня утром в Госавтоинспекцию по Тарскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Предварительно установлено: 39-летний водитель автомобиля «Мицубиси Галант» в районе 280 километра автодороги Омск — Тара не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Водитель скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Личность погибшего установлена, о его состоянии здоровья и возможных причинах потери управления автомобилем сведений пока нет.
Окончательно причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки. Сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей, изучают дорожную обстановку и назначают необходимые экспертизы.
Специалисты напоминают: соблюдение скоростного режима, учет погодных условий и техническая исправность автомобиля — основные факторы безопасного движения. Усталость, отвлечение внимания и превышение скорости многократно повышают риск аварии.