На берегу в Таганроге обнаружили мертвых дельфинов

На берегу в Таганроге обнаружили трех мертвых дельфинов-азовок. Об этом рассказали в соцсетях.
По словам очевидцев, одна из особей была взрослая, а недалеко от нее нашли еще два небольших дельфина, возможно, детенышей. В публикации предположили, что животные могли погибнуть из-за экологии.
Напомним, дельфин-азовка или азово-черноморская морская свинья — вид морских млекопитающих. Ранее зоолог рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что азовки в весенний период заходят Таганрогский залив и даже в реку Дон за рыбой, которая идет на нерест.
