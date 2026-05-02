10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани

Па данным ведомства, авария произошла днем 2 мая на автодороге «Краснодар — Ейск».
«44-летний водитель автомобиля Hyundai Verna допустил касательное столкновение с Renault Master, под управлением 48-летнего жителя Краснодарского края, после чего продолжил движение и допустил лобовое столкновение с автомобилем Haval под управлением 55-летнего водителя», — рассказал начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Каневскому району Евгений Гузицын.
В результате лобового столкновения седана и кроссовера погиб десятилетний пассажир Hyundai.
«Водители обоих транспортных средств с травмами отправлены в центральную районную больницу станицы Каневской. Водитель Renault Master не пострадал», — уточнил Гузицын.
Накануне четверо детей погибли в массовом ДТП с фурой под Екатеринбургом.