10-летний ребенок погиб в лобовом ДТП на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок погиб при лобовом столкновении легковушки и кроссовера на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Па данным ведомства, авария произошла днем 2 мая на автодороге «Краснодар — Ейск».

«44-летний водитель автомобиля Hyundai Verna допустил касательное столкновение с Renault Master, под управлением 48-летнего жителя Краснодарского края, после чего продолжил движение и допустил лобовое столкновение с автомобилем Haval под управлением 55-летнего водителя», — рассказал начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Каневскому району Евгений Гузицын.

В результате лобового столкновения седана и кроссовера погиб десятилетний пассажир Hyundai.

«Водители обоих транспортных средств с травмами отправлены в центральную районную больницу станицы Каневской. Водитель Renault Master не пострадал», — уточнил Гузицын.

Накануне четверо детей погибли в массовом ДТП с фурой под Екатеринбургом.

