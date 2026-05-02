56-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме на Бору

56-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме на улице Тельмана в городе Бор Нижегородской области. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Огонь уничтожил часть жилого дома на улице Тельмана. ГУ МЧС по Нижегородской области.
К тушению привлекли 5 единиц техники и 17 сотрудников экстренных служб. Пожар удалось ликвидировать, однако, несмотря на оперативную работу спасателей, не обошлось без трагедии — мужчина, находящийся в помещении на момент возгорания, погиб.
Дознаватели МЧС продолжают работу и выясняют причины случившегося.
