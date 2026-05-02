В Нижних Сергах пассажирский автобус въехал в жилой дом

Источник: Комсомольская правда

В Нижних Сергах пассажирский автобус въехал в жилой дом. Авария произошла днем 2 мая. Как сообщили в Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал.

— ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогли водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Напомним, что 1 мая на ЕКАД в аварии погибли четыре человека. Как оказалось, 18-летний житель Полевского угнал автомобиль у соседа и отправился в Екатеринбург вместе с четырьмя несовершеннолетними девушками в возрасте от 15 до 17 лет.

В результате аварии погиб водитель Renault, а также три девушки. Четвертая девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.