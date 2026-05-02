В Магнитогорске при пожаре в фитнес-центре эвакуировались 43 человека

В Магнитогорске загорелась сауна на первом этаже фитнес-центра на проспекте Ленина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
По информации ведомства, в помещении вспыхнула деревянная перегородка.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К тушению привлекли 24 человека личного состава и 6 единиц техники, работали 6 звеньев газодымозащитной службы.
Из здания самостоятельно эвакуировались 43 человека, еще двоих спасли с помощью специальных устройств. Пострадавших нет.
