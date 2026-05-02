Береговая охрана Йемена сообщила о вооруженном захвате танкера в водах страны

ТУНИС, 2 мая. /ТАСС/. Танкер M/T EUREKA подвергся нападению и был захвачен неизвестными вооруженными лицами у берегов Йемена. Об этом сообщила береговая охрана республики.

Источник: Reuters

Согласно заявлению, инцидент произошел у берегов провинции Шабва. «По предварительной информации, танкер подвергся вооруженному нападению неизвестных лиц, которые поднялись на борт и захватили его, после чего направились в сторону Аденского залива, к сомалийскому побережью», — подчеркивается в тексте. К настоящему моменту удалось определить местонахождение танкера, принимаются усилия по обеспечению безопасности экипажа.