В аэропорту Перми ограничили прием и выпуск самолетов

«Аэропорт Перми (“Большое Савино”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Перми (“Большое Савино”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.