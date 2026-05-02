СКР возбудил дело после избиения подростками малолетнего ребёнка в Прикамье

Сотрудники СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после жестокого избиения подростками малолетнего ребёнка в Краснокамске, рассказали в пресс-службе ведомства.
Об инциденте, который произошёл 30 апреля, ранее сообщили в официальной группе местной газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети.
«Около 15:00 на улице Энтузиастов несколько подростков избили мальчика младше себя на несколько лет. Они держали его и пинали по лицу», — описали происходившее авторы поста.
Местные жители уточняют, что место происшествия хорошо было видно из окон домов № 3 и № 3а по улице Энтузиастов 3, а также по улице Февральской, 8.
Сообщение о нападении на мальчика прокомментировали в региональном СКР.
Следователь краснокамского отдела регионального СК РФ, в связи с появлением информации об избиении малолетнего, возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они устанавливают личности молодых людей, устроивших нападение на ребёнка.
