Иномарка перевернулась на Невском проспекте после ДТП

Предварительно никто не пострадал, но движение в центре города затруднено.

Источник: Соцсети

В центре Санкт-Петербурга днем произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около 13:57 на Невском проспекте у перекрестка с Литейным проспектом. После столкновения одна из машин перевернулась на крышу.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Из-за аварии движение по одной из полос было перекрыто, образовалась пробка, которая растянулась в сторону площади Восстания. Затруднено движение и в сторону Дворцовой площади.

Предварительно, автомобиль Daewoo Matiz пытался проскочить между рядами и задел три машины, после этого иномарка перевернулась на бок. Перевернутую машину уже поставили на колеса, сообщают очевидцы.