Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Альметьевске спасли женщину, потерявшую сознание в горевшей квартире

‎В Альметьевске спасли женщину, которая потеряла сознание во время пожара.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание началось в одном из жилых домов на улице Строителей — в трехкомнатной квартире загорелась мебель. Прибывшие пожарные ПСЧ-65 определили, что площадь горения составила 4 квадратных метра, а во время разведки обнаружили женщину без сознания. При помощи маски спасаемого ее забрали из горящей квартиры и передали медикам.

Предварительной причиной пожара стали ошибки в монтаже электроприборов.

