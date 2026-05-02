В аэропорту «Большое Савино» Перми закрыли воздушное пространство

Росавиация с 17:45 2 мая ввела временные ограничения на прием выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения вводили в аэропортах: «Шереметьево» (Москав), «Пулково» (Санкт-Петербург), «Храброво» (Калининград), «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябнск), Уфа. На части их них ограничения уже сняты.
На территории Пермского края с 16:00 действует режим «Беспилотная опасность».
