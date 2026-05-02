На пожаре в воронежском Боброве погиб мужчина

В городе Боброве Воронежской области на улице Ранняя Весна 1 мая загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило дежурному в 13:53.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что в жилом доме 14×6м огонь повредил две комнаты площадью по 9 метров каждая и обрешетку кровли на площади 1 квадратный метр. Полностью уничтожена огнем пристройка к дому площадью 16 квадратных метров. В ликвидации ЧП принимали участие 10 спасателей и три единицы техники.
По оперативной информации ГУ МЧС, в результате пожара погиб 58-летний мужчина. Он отравился угарным газом.
