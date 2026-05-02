На Гомельщине предприниматель пойдет под суд за вымышленную погрузку удобрений

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Гомельской области и Госконтроль вычислили предпринимателя, который грузил «невидимые» удобрения. Как это получилось рассказали в МВД.
Так, 52-летний предприниматель заключил договор подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности страны на осуществление погрузки удобрений для сельхозорганизаций.
В путевые листы фигурант исправно вносил сведения о времени начала и окончания погрузочных работ. Однако на самом деле погрузку он не производил, зато оплату получал в полном объеме.
Предпринимателя будут судить за мошенничество.