В аэропорту Перми ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в пермском аэропорту «Большое Савино» 2 мая, сообщили представители Росавиации.
Информация о запрете на взлёт и посадку самолётов появилась в Сети в 17:45.
По словам сотрудников Федерального агентства воздушного транспорта, временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае 2 мая объявили режим «Беспилотная опасность». В региональном минтербезе заверили, что все оперативные службы находятся в полной готовности. Людям советуют быть предельно внимательными и сохранять спокойствие. Обо всех происшествиях просят сообщать по номеру экстренных служб — 112.
