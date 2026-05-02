В аэропорту Перми ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в пермском аэропорту «Большое Савино» 2 мая, сообщили представители Росавиации.

Информация о запрете на взлёт и посадку самолётов появилась в Сети в 17:45.

По словам сотрудников Федерального агентства воздушного транспорта, временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае 2 мая объявили режим «Беспилотная опасность». В региональном минтербезе заверили, что все оперативные службы находятся в полной готовности. Людям советуют быть предельно внимательными и сохранять спокойствие. Обо всех происшествиях просят сообщать по номеру экстренных служб — 112.

Напомним, 29 и 30 апреля в Перми два раза фиксировали БПЛА. В городе взвыли сирены. На промпредприятиях вспыхнули пожары, и небо над городом почернело. 1 мая, по сообщению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, на одном из предприятий возгорание удалось локализовать.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
