Паслер обеспечил юрпомощью оренбуржца, который резко подбежал к нему на Первомае

В субботу, 2 мая, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Серика Таспакова виновным по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста на 14 суток. «Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении», — пояснили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Серик Таспаков полностью признал вину.