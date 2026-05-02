Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Рыбном фестивале в Петербурге росгвардейцы спасли потерявшую сознание пенсионерку

Во время праздничного мероприятия на Пионерской площади 90-летней женщине внезапно стало плохо.

Источник: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В разгар Рыбного фестиваля 1 мая на Пионерской площади сотрудники вневедомственной охраны Адмиралтейского района заметили, что одной из посетительниц стало плохо. К росгвардейцам обратились очевидцы, сообщив, что пожилая женщина потеряла сознание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прибыв на место, росгвардейцы расспросили пенсионерку о самочувствии, напоили её водой, проверили пульс и вызвали бригаду скорой помощи. Оказалось, пострадавшей — 90 лет. Вскоре женщину передали прибывшим медикам.

Рыбный фестиваль на Пионерской площади проходит со 1 по 3 мая, вход свободный с 11 до 21 часа.