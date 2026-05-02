Потасовка произошла во время футбольного матча в Алматы

«В ходе матча между отдельными участниками произошла кратковременная потасовка, не носившая массового характера. Конфликт был оперативно пресечен. Все участники инцидента установлены. Их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством», — сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
В полиции уточнили, что инцидент произошел во время игры между иностранными студентами и не имел статуса международного турнира.
Отмечается, что конфликт носил локальный характер и был быстро пресечен.
Ранее в социальных сетях распространялось видео с дракой во время матча, где утверждалось о массовом характере происшествия.
В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.