Потасовка произошла во время футбольного матча в Алматы

Алматы. 2 мая. КазТАГ — Проверка проводится по факту конфликта во время футбольного матча в Алматы, передает корреспондент агентства.

Источник: Соцсети

«В ходе матча между отдельными участниками произошла кратковременная потасовка, не носившая массового характера. Конфликт был оперативно пресечен. Все участники инцидента установлены. Их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством», — сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.

В полиции уточнили, что инцидент произошел во время игры между иностранными студентами и не имел статуса международного турнира.

Отмечается, что конфликт носил локальный характер и был быстро пресечен.

Ранее в социальных сетях распространялось видео с дракой во время матча, где утверждалось о массовом характере происшествия.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.