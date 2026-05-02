Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курьера мошенников в Крыму приговорили к 2,5 годам колонии

Пострадавшие лишились более 1,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 35-летнего курьера мошенников приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии, сообщает прокуратура республики.

Осужденный, столкнувшийся с финансовыми проблемами, вступил в преступную группировку для кражи денег у жителей региона. В качестве курьера он посещал дома трех потерпевших, получив от них более 1,7 млн рублей, часть этих средств он оставил себе, а остальное перевел на счета кураторов.

Районный суд признал его виновным по статье о мошенничестве и назначил три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Прокуратура сочла наказание слишком мягким. Апелляционная коллегия согласилась с обвинителем. В результате осужденный получил два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше