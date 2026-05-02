Курьера мошенников в Крыму приговорили к 2,5 годам колонии

В Крыму 35-летнего курьера мошенников приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии, сообщает прокуратура республики.
Осужденный, столкнувшийся с финансовыми проблемами, вступил в преступную группировку для кражи денег у жителей региона. В качестве курьера он посещал дома трех потерпевших, получив от них более 1,7 млн рублей, часть этих средств он оставил себе, а остальное перевел на счета кураторов.
Районный суд признал его виновным по статье о мошенничестве и назначил три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Прокуратура сочла наказание слишком мягким. Апелляционная коллегия согласилась с обвинителем. В результате осужденный получил два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.