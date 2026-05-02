Вражеские БПЛА приблизились к границам Воронежской области вечером 2 мая

В регионе объявлена беспилотная опасность.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области вечером субботы, 2 мая. Особый режим ввели в 16:57. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона отметил, что силы ПВО наготове. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями правительства или от МЧС России.

Напомним, что минувшей ночью в небе над городом Воронежской области уничтожили один беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

