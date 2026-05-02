Под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб водитель

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На 102 километре трассы Р-255 Мазда врезалась в грузовик Вольво. Водитель легковушки погиб на месте. Три пассажирки с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.