Под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб водитель

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На 102 километре трассы Р-255 Мазда врезалась в грузовик Вольво. Водитель легковушки погиб на месте. Три пассажирки с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.
Авария случилась 2 мая около 17:15. 61-летний водитель Мазды ехал со стороны Кемерова в направлении Новосибирска. На полосе разгона он столкнулся с попутной фурой Вольво.
39-летний водитель грузовика снижал скорость, чтобы остановиться на обочине. Мазда не успела затормозить.
В результате ДТП водитель Мазды погиб. Три пассажирки получили травмы разной степени тяжести.