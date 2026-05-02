В Дзержинске пожилой мужчина отдал мошенникам 8,5 млн рублей

Злоумышленники, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, забрали более восьми миллионов рублей у пенсионера, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Фальшивые правоохранители позвонили 78-летнему пенсионеру и сообщили, что его сбережения находятся под угрозой хищения. Поддавшись на уговоры, пенсионер снял все свои накопления, занял деньги у близких и перевел 8 551 750 рублей на указанные мошенниками «безопасные» счета.
Полиция расследует уголовное дело и устанавливает личности преступников.