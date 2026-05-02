В Приморье тушат природный пожар на площади два гектара

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что лесной пожар якобы подходит к федеральной трассе и горит лес у границы с КНР. Публиковались кадры задымлённой трассы.
Власти Приморья опровергли данную информацию.
«Распространяемая в сети информация… не соответствует действительности. По данным министерства лесного хозяйства Приморского края, в Хасанском районе действует ландшафтный (природный) пожар, а не лесной. Очаг расположен на удалении четырех километров от села Рязановка, площадь возгорания составляет 2 гектара… Угрозы населённому пункту и лесному фонду нет», — сообщили журналистам в правительстве региона.
В тушении задействованы 27 человек и шесть единиц техники.
«Возгорание происходит вне федеральной трассы. Речь идет о региональной дороге», — пояснили власти.
За неделю это уже второй пожар вблизи дорог края. В четверг в другом округе Приморья, в Михайловском очевидцы запечатлели, как автомобили движутся сквозь густой дым от пожаров: у трассы горел лес, местами видимость на дороге была почти нулевая. Власти сообщали, что там тушат три пожара.
«В Михайловском округе всего потушили четыре ландшафтных пожара на площади 67 гектаров. В пятницу ликвидировали ещё один крупный пожар на 200 гектарах, ещё два небольших пожара тушили на общей площади 1,1 гектара», — сообщили РИА Новости в минприроды региона.