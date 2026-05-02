Пожар со взрывом газовых баллонов произошел в Кокшетау

Астана. 2 мая. КазТАГ — Пожар с разрывом газовых баллонов произошел в Кокшетау, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: 112 KZ

«Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Тушение осложнялось разрывом двух газовых баллонов, произошедшим до прибытия пожарных подразделений, что способствовало интенсивному распространению огня», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в двухквартирном частном жилом доме и было ликвидировано в течение 40 минут с момента поступления вызова.

Также сообщается, что в ходе тушения были вынесены еще два газовых баллона, пострадавших нет, предварительной причиной пожара называется поджог.