Пожар со взрывом газовых баллонов произошел в Кокшетау

«Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Тушение осложнялось разрывом двух газовых баллонов, произошедшим до прибытия пожарных подразделений, что способствовало интенсивному распространению огня», — говорится в сообщении в субботу.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в двухквартирном частном жилом доме и было ликвидировано в течение 40 минут с момента поступления вызова.
Также сообщается, что в ходе тушения были вынесены еще два газовых баллона, пострадавших нет, предварительной причиной пожара называется поджог.