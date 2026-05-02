Массовое ДТП на КАД вызвало пробку у съезда в Рыбацкое

На КАД в районе съезда в Рыбацкое произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. По словам очевидцев, столкнулись четыре машины. Судя по видео, которое появилось в соцсетях с места ДТП, участниками происшествия стали два грузовых авто и две легковушки. Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.
— По предварительной информации, обошлось без пострадавших, — сообщают очевидцы в соцсетях.
Из-за аварии образовалась пробка на съезде и прилегающем участке кольцевой дороги. Проехать можно, но с трудом. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, это не единственное массовое ДТП 2 мая в Петербурге. Днем в центре города «Дэу Матиз» перевернулся на бок после столкновения с другими авто. В аварии никто не пострадал, но движение по проспекту было затруднено на несколько часов. Теперь полиция разбирается в обстоятельствах столкновения.