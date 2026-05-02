Житель Шахт поверил мошенникам и потерял около миллиона рублей

53-летний житель Шахт поверил мошенникам и потерял 980 тысяч рублей. Теперь в произошедшем разбираются сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Сначала мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился работником пенсионного фонда и попросил продиктовать шестизначный код из смс-сообщения, это якобы нужно было для регистрации электронной очереди в соцфонд для уточнения трудового стажа. Шахтинец продиктовал цифры, и после этого разговор резко прервался.
Затем снова позвонили. На этот раз говорил человек, который представился сотрудником государственного ведомства. Он заявил, что предыдущий звонок был от преступников, поэтому его прервали в целях безопасности. Тут же мужчине начали приходить уведомления о заявках на оформление кредитов.
Потом жертву поочередно соединяли с липовыми сотрудниками банка и правоохранительного ведомства. В итоге мужчину настолько запугали и запутали, что он сам снял свои сбережения и отправил их на чужие счета. После этого деньги пропали. Полицейские завели дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сейчас обманщиков ищут.
Жителям Дона напоминают: нельзя верить незнакомым людям и не следует переводить деньги по чужим советам. Если в разговоре заходит речь о «безопасных счетах» или денежных переводах, кладите трубку.
