В Приморье усилили группировку спасателей из-за природных пожаров

«До 300 человек увеличится группировка краевых пожарных, где фиксируется наибольшее число природных возгораний. Такое поручение профильным ведомствам и муниципалитетам дал губернатор Олег Кожемяко на оперативном совещании… Обстановку с природными пожарами контролирует краевой оперативный штаб», — говорится в сообщении.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Ханкайском и Партизанском муниципальных округах, там сейчас комплектуются силы и средства для тушения пожаров, уточнили власти.
«Главы муниципалитетов находятся на местах и сами возглавляют оперативные штабы. Задачи усиленных подразделений в утренние часы выдвигаться на место пожара и максимально быстро его потушить», — сказал Кожемяко, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что привлечение дополнительных подразделений позволит пройти ближайшие дни без серьёзных происшествий.
Синоптики прогнозируют, что высокий класс пожарной опасности в лесах края сохранится до 5 мая.
«В частности, четвёртый класс ожидается в Лазовском, Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Хорольском, Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах», — отмечается в релизе.