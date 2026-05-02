Жителям Богородского округа звонят мошенники под видом сотрудников «Водоканала»

Они сообщают, что якобы планируется отключение воды.

Источник: Время

Новая схема мошенничества выявлена в Богородском округе, об этом сообщается в канале администрации округа в национальном мессенджере MAX.

Мошенники звонят жителям через мессенджер в MAX, представляясь сотрудниками «Водоканала». Они сообщают, что якобы планируется отключение воды, и под этим предлогом присылают какие-то коды.

«Не верьте! Водоканал не звонит через MAX и никогда не присылает коды! Будьте бдительны и предупредите близких — не передавайте личные данные и не переходите по подозрительным ссылкам», — отмечается в сообщении.

Напомним, в Дзержинске пенсионер лишился более 8,5 миллионов рублей, поверив лжеправоохранителям.