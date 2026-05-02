Вылеты и прилёты в аэропорту Чкалов временно ограничены

В международном аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает работу с пассажирами. В терминале дежурят сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, готовые помочь с любыми вопросами. Для семей с детьми открыта комната матери и ребёнка, в залах ожидания установлены кулеры с водой, работает медпункт в круглосуточном режиме.
Также пассажирам доступны зарядные станции для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi на всей территории аэровокзала.
На время действия ограничений путешественников просят заранее уточнять статус и время вылета своих рейсов — на сайте аэропорта или у авиаперевозчика.