Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За шесть часов над Россией сбили 146 беспилотников

Силы ПВО за шесть часов сбили 146 БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями. Дроны также уничтожили над Москвой и Московской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при ударах БПЛА. По его словам, дрон атаковал работавшую в поле сельхозтехнику. Глава Брянской области Александр Богомаз отчитался о 33 уничтоженных беспилотниках над регионом. Губернатор Орловской области Андрей Клычков писал о пяти сбитых БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтоженных беспилотниках около 13:00 мск и 14:30 мск.

