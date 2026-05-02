На юге Волгограда разгорелся крупный ландшафтный пожар

В Красноармейском районе Волгограда произошел крупный ландшафтный пожар. Как сообщают очевидцы, возгорание произошло на улице Гражданской.
По словам жителей района, неподалеку от частного сектора произошло возгорание камыша. За несколько часов площадь пожара увеличилась.
На место возгорание прибыли сотрудники МЧС.
Видео: Волгоград Красноармейский / t.me.
