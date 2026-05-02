В Австрии задержан подозреваемый в отравлении детского питания крысиным ядом

В Австрии задержан подозреваемый в шантаже производителя детского питания и добавлении крысиного яда в продукцию. Как сообщает портал OE24, 39-летний мужчина был арестован утром 2 мая в ходе совместной операции сотрудников земельного уголовного ведомства Бургенланда и Федерального криминального управления. В настоящий момент следственные действия координирует прокуратура Айзенштадта, а информация о личности задержанного и обстоятельствах его задержания не раскрывается в интересах дальнейшего расследования.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о создании угрозы общественной безопасности и попытке нанесения тяжкого вреда здоровью. По данным следователей, 18 апреля в одном из супермаркетов Айзенштадта была изъята стеклянная банка с овощным пюре для детей, в которой обнаружили около 15 микрограммов яда бродифакума, обычно используемого для уничтожения грызунов. Перед этим, по информации портала, подозреваемый направил производителю письмо с требованием выкупа, после чего компания объявила об отзыве из оборота партии пюре с морковью и картофелем, которое продавалось, в частности, через популярную сеть супермаркетов.
Полиция продолжает разыскивать вторую возможную упаковку со следами злонамеренного вмешательства, поскольку следствие не исключает, что банок с ядом могло быть больше. Власти выясняют возможные последствия употребления отравленного продукта, однако на данный момент данных о пострадавших детях не поступало. Расследование уже приобрело международный размах, поскольку единицы продукции с нестандартной маркировкой были обнаружены не только в Австрии, но и за её пределами — на территории Чехии и Словакии, что значительно усложняет работу следователей.
Специалисты проверяют, связаны ли находки в соседних странах с действиями того же подозреваемого или речь идёт о другой цепочке. Пока задержанный находится под следствием, а прокуратура Айзенштадта решает вопрос о мере пресечения. Производитель детского питания продолжает сотрудничество с правоохранительными органами, а сети розничной торговли усилили контроль за поступающей на полки детской продукцией. Родителей призывают внимательно проверять маркировку и при обнаружении повреждённых упаковок немедленно обращаться в полицию.
