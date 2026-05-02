В Австрии задержан подозреваемый в отравлении детского питания крысиным ядом

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о создании угрозы общественной безопасности и попытке нанесения тяжкого вреда здоровью. По данным следователей, 18 апреля в одном из супермаркетов Айзенштадта была изъята стеклянная банка с овощным пюре для детей, в которой обнаружили около 15 микрограммов яда бродифакума, обычно используемого для уничтожения грызунов. Перед этим, по информации портала, подозреваемый направил производителю письмо с требованием выкупа, после чего компания объявила об отзыве из оборота партии пюре с морковью и картофелем, которое продавалось, в частности, через популярную сеть супермаркетов.