Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За шесть часов над Россией сбили 146 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

БПЛА самолётного типа сбили над несколькими регионами. В списке — Курская, Белгородская, Брянская области. Также работали системы ПВО в Московском регионе, Калужской, Тульской и Орловской областях. Ещё дроны перехватывали над Вологодской, Липецкой, Новгородской, Смоленской и Челябинской областями.

Ранее в селе Октябрьское Рыльского района Курской области на проезжей части взорвался украинский беспилотный летательный аппарат. В результате пострадал 52-летний водитель трактора. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение правой кисти и акубаротравму.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше