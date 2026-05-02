За шесть часов над Россией сбили 146 украинских дронов

БПЛА самолётного типа сбили над несколькими регионами. В списке — Курская, Белгородская, Брянская области. Также работали системы ПВО в Московском регионе, Калужской, Тульской и Орловской областях. Ещё дроны перехватывали над Вологодской, Липецкой, Новгородской, Смоленской и Челябинской областями.
Ранее в селе Октябрьское Рыльского района Курской области на проезжей части взорвался украинский беспилотный летательный аппарат. В результате пострадал 52-летний водитель трактора. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение правой кисти и акубаротравму.
