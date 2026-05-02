Один человек погиб в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Ставрополье

Ранее в Приморье 27-летний водитель без прав устроил ДТП: он пошёл на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров. Шофёра оштрафовали за выезд на встречку и езду без страховки, ему назначили медосвидетельствование. Проводится проверка.